Depois de somar minutos no jogo-treino da véspera, diante do Petro de Luanda, Francisco Conceição trabalhou em pleno às ordens de Vítor Bruno, esta quarta-feira.

O extremo do FC Porto já não aparece no boletim clínico dos azuis e brancos e está, assim, apto para entrar nas opções do técnico para a receção ao Rio Ave, marcada para sábado (18h00).

Em sentido contrário, Marcano (trabalho de ginásio e tratamento) e Zaidu (treino condicionado) continuam a recuperar das respetivas lesões.

Importa ainda referir que o FC Porto teve uma manhã de trabalho a dobrar, com dois treinos.

A próxima sessão está marcada para as 10h00 de quinta-feira.