No rescaldo ao empate com o Benfica na 25.ª jornada da Liga (2-2), Francisco Moura desativou a conta de Instagram, face aos comentários negativos. Em 28 jogos nesta época, o lateral de 26 anos regista três golos e duas assistências, mas perdeu espaço no “onze” de Francesco Farioli.

O defesa não é titular desde 4 de janeiro, aquando da vitória do FC Porto nos Açores, frente ao Santa Clara.