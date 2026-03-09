FC Porto
Há 1h e 20min
FC Porto: Francisco Moura desativa conta no Instagram após empate na Luz
Lateral vem perdendo espaço entre os titulares de Francesco Farioli
Lateral vem perdendo espaço entre os titulares de Francesco Farioli
No rescaldo ao empate com o Benfica na 25.ª jornada da Liga (2-2), Francisco Moura desativou a conta de Instagram, face aos comentários negativos. Em 28 jogos nesta época, o lateral de 26 anos regista três golos e duas assistências, mas perdeu espaço no “onze” de Francesco Farioli.
O defesa não é titular desde 4 de janeiro, aquando da vitória do FC Porto nos Açores, frente ao Santa Clara.
Continuar a ler
TAGS: FC Porto Porto Liga Francisco Moura Moura
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS