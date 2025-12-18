Victor Froholdt foi eleito o melhor futebolista dinamarquês de 2025, superando a concorrência, entre outros, de Hjulmand. O médio de 19 anos já havia sido escolhido como o talento do ano. Natural de Copenhaga, Froholdt leva dois golos e quatro assistências em 21 jogos pelo FC Porto, sendo titular indiscutível.

Esta votação foi realizada pelos jogadores dinamarqueses. Froholdt sucede Hjulmand (2024), Christensen (2023), Højbjerg (2022), Kjær (2021) e Schmeichel (2020).