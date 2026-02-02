Victor Froholdt está em dúvida para a visita do FC Porto ao Casa Pia, na noite desta segunda-feira, em Rio Maior. Segundo apurou o Maisfutebol, o médio dinamarquês está com febre, pelo que está a ser medicado e vai ser avaliado até à hora do jogo (20h45).

O FC Porto encerra a jornada 20 da Liga com a oportunidade de ampliar para 12 os pontos sobre o Benfica (3.º), além de restabelecer os sete pontos sobre o Sporting (2.º). Por sua vez, o Casa Pia (16.º) procura saltar para fora da zona de descida.