Victor Froholdt, médio do FC Porto, é o terceiro jogador sub-20 com mais quilómetros percorridos sem bola no último ano, de acordo com o CIES – Observatório do Futebol. Para este estudo foram contemplados jovens sub-20 de 60 campeonatos que registam mais de 900 minutos na respetiva Liga.

O dinamarquês de 19 anos regista média de 16,21 quilómetros percorridos por jogo, apenas superado pelo ala francês Zaïre-Emery (PSG; 16,26 quilómetros) e pelo médio sueco Lucas Bergavall (Tottenham; 16,51).

Ao cabo de 11 jogos pelo FC Porto, Froholdt regista três assistências e um golo, sendo substituído em duas ocasiões (Casa Pia e Celoricense). Além disso, este jovem não foi titular somente na receção ao Estrela Vermelha, na Liga Europa (2-1), sendo aposta ao intervalo.

A lista do CIES também conta com jovens de Zurique, Wolfsburgo, Partizan, Málaga (segunda espanhola), Sturm Graz, Maribor e Pari (Rússia).