Assegurada a manutenção na II Liga, a equipa B do FC Porto ganha forma para a nova época. Esta segunda-feira, os dragões anunciaram a renovação do guarda-redes Gonçalo Silva, de 19 anos, que assinou contrato profissional.

Na formação dos portistas desde 2015, o guardião acumulou 26 jogos na última temporada pelos sub-19 (juniores).

«Cheguei a esta casa com nove anos e é um orgulho assinar um contrato profissional. Comecei na frente, mas tinha o bichinho de guarda-redes. Falei com o meu pai e disse-lhe que era isto que queria.»

«Tenho muitos sonhos, o principal é jogar no Estádio do Dragão e ter o apoio dos nossos adeptos. Já estive de um lado e espero estar do outro, no relvado», disse, aos meios do clube.

