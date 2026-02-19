Natural da Figueira da Foz e no FC Porto desde 2016, Gustavo Guerra assinou contrato profissional aos 16 anos. O avançado destro começou a formação na Naval 1.º de Maio. Esta época, Gustavo Guerra leva nove golos e cinco assistências em 19 jogos pelos Juniores B (sub-17).

«É um orgulho enorme assinar contrato profissional pelo meu clube desde pequenino. Cheguei ao FC Porto muito novo e cresci muito como jogador e como pessoa. Levo como uma lição o facto de nunca desistirmos. O meu objetivo é chegar à equipa principal», disse o internacional jovem português aos meios dos dragões.

Habitual titular na Seleção sub-17, Gustavo Guerra esteve em ação no Torneio Internacional do Algarve. Além de disputar 65 minutos na vitória sobre a Alemanha (1-0) – na quarta-feira – o avançado marcou na goleada sobre a Finlândia (5-0), no domingo.