O FC Porto tem o avançado Deniz Gül na lista de possíveis alvos no mercado de verão, mas não será fácil tirar o jovem sueco do Hammarby. Mikael Hjelmberg, diretor-desportivo do emblema nórdico, confirmou que existiram propostas, mas foram recusadas.

«Recusei propostas. O que posso dizer é que recusámos ofertas por jogadores da nossa linha ofensiva. Foi escrito que existiram propostas por Gül, Jusef Erabi e Bazoumana Touré, e houve propostas por eles que recusámos. Porquê? Porque não tornaria o Hammarby melhor, nem agora, nem com o tempo», disse o dirigente, em entrevista ao Fotbollskanalen

Mikael Hjelmberg assumiu ainda que não sabe se os clubes «querem voltar com novas propostas» ou se vão virar atenções para outros alvos. Por enquanto, Gül já manifestou vontade em dar o salto.

«Os três expressaram que têm ambições de jogar em clubes maiores que o Hammarby. É completamente natural. Entendo que os jogadores têm sonhos e são jogadores jovens e bons que provavelmente não estarão no Hammarby durante o resto da carreira. Tenho total respeito pelos jogadores que têm sonhos e ambições», frisou.

Gül, de 20 anos, tem ascendência turca, mas é internacional sub-21 pela Suécia. O avançado leva três golos e duas assistências em 17 jogos realizados este ano.