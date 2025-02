O FC Porto recorreu às redes sociais, na noite deste sábado, para homenagear Jorge Nuno Pinto da Costa, que faleceu aos 87 anos: «Uma inspiração eterna. Um legado Imortal. Até sempre, Presidente dos Presidentes».

Já no site, os dragões recordaram a «maior figura da sua história», com 71 anos de associado, mais de seis décadas nos órgãos sociais e de 42 anos na presidência.

«Os portistas festejaram 2.591 conquistas na presidência mais duradoura e titulada de sempre. Nos 89 anos prévios à eleição de Jorge Nuno Pinto da Costa, o clube tinha vencido somente 16 troféus, três deles já com o lendário dirigente à frente do Departamento de Futebol.»

«Fez do FC Porto o clube português com mais títulos oficiais ao erguer 23 campeonatos, 22 Supertaças, 15 Taças de Portugal, duas Taças Intercontinentais, uma Taça dos Clubes Campeões Europeus e outra Liga dos Campeões, uma Taça UEFA e uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia e uma Taça da Liga.»

«Com Jorge Nuno Pinto da Costa ao leme, o FC Porto sagrou-se Campeão da Europa e do Mundo em várias modalidades e escalões, (…) aumentou a capacidade do Estádio das Antas, construiu o Dragão e juntou-lhe um museu e um pavilhão, reabilitou o Campo da Constituição e estabeleceu parcerias que permitem continuar a usufruir do Centro de Treinos do Olival e do Complexo de Piscinas de Campanhã.»

«O clube tem mais de 131 anos de história, mas há um antes e um depois de Jorge Nuno Pinto da Costa. A partida do Presidente dos Presidentes deixa o FC Porto órfão da sua maior figura, do principal obreiro das grandes vitórias e do responsável máximo pela construção de uma identidade e de um legado inconfundíveis.»

«Jorge Nuno Pinto da Costa viverá eternamente na memória e no coração de todos os portistas», lê-se, em comunicado.

