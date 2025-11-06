Pelas 16h30 desta quinta-feira, a UEFA revelou o “onze” do FC Porto para a visita ao Utrecht, na quarta jornada da fase liga da Liga Europa. Depois de colocar Francisco Moura como titular, a UEFA alterou a lista, colocando Zaidu de início e o português fora da convocatória.

Mais tarde, à Sport tv e no relvado, Francesco Farioli esclareceu que um «pequeno problema de estômago» quase afastou Zaidu do "onze". Todavia, o lateral nigeriano recuperou até ao aquecimento, pelo Francisco Moura foi poupado. Face a esta mudança, o regulamento da UEFA determina que o FC Porto apenas tem direito a quatro substituições.

De olho no regresso às vitórias na Liga Europa, Farioli operou oito alterações face à vitória contra o Sp. Braga.

O Utrecht ainda não pontuou, nem marcou qualquer golo, estando no fundo da tabela. Por sua vez, o FC Porto leva seis pontos e ocupa o 15.º lugar, em igualdade com Fenerbahçe, Young Boys, Go Ahead Eagles, Lille, Aston Villa, Celta e Brann (8.º). Assim, os dragões estão igualados com a primeira equipa em zona de acesso direto aos oitavos de final.

No topo estão Midtjylland, Sp. Braga e Lyon, com nove pontos.

O Utrecht-FC Porto está agendado para as 17h45 e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.