O FC Porto informou, na noite deste sábado, que todas as equipas vão cumprir um minuto de silêncio neste domingo, em memória de Jorge Nuno Pinto da Costa.

«Todas as equipas das diversas modalidades e escalões do FC Porto vão cumprir um minuto de silêncio. (...) Nos jogos do andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol de formação, (…) os atletas portistas vão usar fumos negros nas camisolas. As homenagens ao Presidente dos Presidentes vão prolongar-se durante toda a semana nos estádios e pavilhões onde o FC Porto esteja representado», lê-se, em comunicado.

O antigo presidente do FC Porto faleceu na noite deste sábado, aos 87 anos.