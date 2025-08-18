Dominik Prpic, defesa do FC Porto, está numa lista de atletas pré-convocados para a seleção sub-21 da Croácia, tendo em vista o primeiro desafio para a qualificação do Europeu da categoria, em 2027.

A Croácia enfrenta a Turquia no próximo dia 9 de setembro, em Trabzon, fora de casa, para a primeira jornada do grupo H de qualificação.

O selecionador Ivica Olic (antigo avançado do Bayern Munique e internacional croata) conta com Prpic, o que não é novidade - o defesa-central tem cinco internacionalizações sub-21. 

Além dele, outros nomes como Luka Vuskovic, do Tottenham, ou Lovro Zvonarek, do Bayern Munique, estão entre as escolhas. São 33 jogadores, sendo que dez nomes vão ser eliminados.

RELACIONADOS
Alan Varela chamado pela primeira vez à seleção principal
Adepto do Liverpool banido dos estádios após insultos racistas a Semenyo
Sporting volta aos treinos ainda com quatro jogadores no boletim clínico