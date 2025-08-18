Dominik Prpic, defesa do FC Porto, está numa lista de atletas pré-convocados para a seleção sub-21 da Croácia, tendo em vista o primeiro desafio para a qualificação do Europeu da categoria, em 2027.

A Croácia enfrenta a Turquia no próximo dia 9 de setembro, em Trabzon, fora de casa, para a primeira jornada do grupo H de qualificação.

O selecionador Ivica Olic (antigo avançado do Bayern Munique e internacional croata) conta com Prpic, o que não é novidade - o defesa-central tem cinco internacionalizações sub-21.

Além dele, outros nomes como Luka Vuskovic, do Tottenham, ou Lovro Zvonarek, do Bayern Munique, estão entre as escolhas. São 33 jogadores, sendo que dez nomes vão ser eliminados.