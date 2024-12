O FC Porto anunciou esta terça-feira que o jogador dos sub-17, Duarte Cunha, aos 16 anos, assinou o primeiro contrato profissional com os dragões.

O avançado prolonga assim a ligação com o FC Porto que já vem desde a época 2017/18, altura em que chegou para representar os sub-10.

Em declarações aos meios do clube, Duarte afirmou estar «a viver um sonho».

«Sinto-me muito feliz e orgulhoso. Acima de tudo, é uma honra muito grande e uma motivação extra. Sei que a responsabilidade também aumenta, mas estou preparado para isso e quero corresponder às expectativas.»

Duarte Cunha é o jogador com mais participações em golos no Campeonato nacional do escalão. O avançado já marcou cinco golos e fez nove assistências em 12 partidas realizadas.