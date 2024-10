Aos 16 anos, Rayan Demirci assina contrato profissional com o FC Porto, integrando os sub-17 na época em curso. O jovem médio chega à Invicta proveniente do Västerås SK, emblema sueco onde despontou nos sub-19.

«Estou muito feliz. Estou numa cidade muito boa e num grande clube, por isso acredito que estou em boas mãos. O FC Porto é um grande clube na Europa e queria dar esse passo na minha carreira. É um sonho tornado realidade e estou pronto para o primeiro desafio longe de casa», disse, em entrevista ao canal do clube.

O internacional sub-16 pela Suécia revelou já conhecer o compatriota Deniz Gül: «É muito bom jogador».

Desafiado a apresentar-se aos adeptos, Rayan deixou algumas pistas.

«Sou um jogador com boa técnica e muito inteligente. Não sou alto, por isso tenho de usar a inteligência», atirou.

Por agora, apenas sabe dizer uma palavra em português: «Obrigado».

🔵⚪ Rayan Demirci assina contrato profissional 🐉

⚽ Médio 👉 16 anos

🎙 "É um sonho tornado realidade"#FCPortoSub17 pic.twitter.com/4twv163fMz — FC Porto (@FCPorto) October 4, 2024

No grupo a Norte do Campeonato Nacional de Sub-17 (Juniores B), o FC Porto é terceiro, com 13 pontos, atrás de Vit. Guimarães (16) e Sp. Braga (19). Na manhã deste sábado (11h), os dragões visitarão os «Conquistadores».

O FC Porto não é campeão nacional sub-17 há 12 anos. Desde então, Vitória de Guimarães, Benfica (6), Sporting (3), Vitória de Setúbal e Leixões celebraram a conquista deste campeonato.

O emblema de Matosinhos é o campeão em título, sucedendo ao emblema sadino.

No total, o FC Porto conta com 20 campeonatos sub-17, apenas superado pelo Benfica (21).