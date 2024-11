Gonçalo Oliveira, médio defensivo de 16 anos, assinou contrato profissional com o FC Porto, conforme anunciou o clube na tarde desta terça-feira. A cumprir a sexta temporada na formação dos dragões – um percurso iniciado no pólo de Braga – o jovem está vinculado aos sub-17.

«O melhor momento que vivi foi mesmo entrar no FC Porto, poder treinar no Olival. Para um miúdo de 11 anos é incrível», comentou, aos meios do clube.

Na última época, Gonçalo Oliveira acumulou sete golos em 23 jogos, antes de sofrer uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho, lesão que obrigou a uma operação em maio. Por isso, o médio aproveitou a ocasião para agradecer a «confiança».

«Quero voltar a entrar em campo e ser campeão nacional. Um dia, ambiciono pisar o relvado do Estádio do Dragão e marcar um golo. Quero agradecer a confiança que depositam em mim. Estar lesionado e, mesmo assim, quererem prolongar a ligação dá-me muita confiança e ajuda na recuperação. Sinto-me muito feliz, orgulhoso e vou continuar a dar o máximo.»

Questionado sobre as referências, o médio apontou a um titular na equipa de Vítor Bruno.

«Identifico-me com o Alan Varela, um jogador que ocupa bem os espaços e defende bem, mas o meu ídolo é o António André. O meu pai falava muito nele, dizia que ele carregava a equipa e que varria tudo. Felizmente, já pude estar com ele muitas vezes», terminou.