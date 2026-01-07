Jan Bednarek, de 29 anos, e Jakub Kiwior, de 25, deram as boas-vindas a Oskar Pietuszewski, jovem extremo de 17 anos. O terceiro polaco do plantel assinou até janeiro de 2029 e ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

«Bem-vindo ao FC Porto, Oskar! Vamos trabalhar. Começa agora. Parabéns. Vamos trabalhar», disse Bednarek aos meios dos portistas. Por sua vez, Kiwior limitou-se a parabenizar o compatriota pela transferência.

Os dragões estagiam no Algarve até sexta-feira e Oskar Pietuszewski junta-se ao grupo nesta quarta-feira.