A Liga premiou Pepê pelo gesto de fair-play que teve na 10.ª jornada do campeonato, quando parou um ataque promissor ao ver Pedro Amaral, do Estoril, sofrer uma lesão.

«A Liga Portugal atribuiu o Prémio Neno – Fair Play a Pepê, na sequência do gesto de desportivismo do avançado do FC Porto na partida com o Estoril Praia, da 10.ª jornada da Liga Portugal Betclic», pode ler-se no comunicado oficial da Liga.

O FC Porto publicou também o momento da entrega do prémio, com uma fotografia de Domingos Paciência, embaixador da Liga e antigo jogador dos dragões, e o próprio Pepê.

O momento do avançado brasileiro acabou por se tornar viral na imprensa internacional e recebeu vários elogios.