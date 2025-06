Na antecâmara do duelo com o Al Ahly – na terceira e derradeira jornada da fase de grupos do Mundial de Clubes – o FC Porto voltou a não contar com Diogo Costa.

Este sábado, em nova sessão na Universidade de Rutgers, Martim Fernandes fez trabalho condicionado e corrida durante os 15 minutos abertos à comunicação social.

Os dragões retomam o trabalho este domingo – às 15 horas de Portugal Continental. Mais tarde, pelas 20h30 de Portugal Continental, Martín Anselmi faz a conferência de antevisão ao jogo com os egípcios do Al Ahly.

Os portistas encerraram a fase de grupos na madrugada de terça-feira (2h), em Nova Jérsia. Para avançarem para a fase a eliminar, o FC Porto está obrigado a vencer por mais de dois golos e aguardar pela derrota do Palmeiras.