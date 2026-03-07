Martim Fernandes está totalmente apto para o Clássico com o Benfica, revelou o FC Porto.

Os dragões treinaram na manhã deste sábado e Francesco Farioli já contou com o lateral-direito em pleno. Por outro lado, Jan Bednarek permanece em dúvida e fez apenas treino condicionado, à semelhança de Nehuén Pérez. Luuk de Jong (tratamento e ginásio) e Samu (tratamento) são os outros nomes no boletim clínico dos azuis e brancos.

André Oliveira e André Miranda, da equipa B, foram mais uma vez chamados aos trabalhos da equipa principal.

O FC Porto mede forças com o Benfica este domingo, no Estádio da Luz. O encontro da 25.º jornada da Liga está marcado para as 18h00 e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.