Na estreia a titular, em Moreira de Cónegos, Rodrigo Mora, de 17 anos, assinou uma exibição de encher as medidas dos adeptos do FC Porto. Na noite de sábado, o jovem médio assistiu Samu para o 0-1 e assinou o 0-2. Como tal, espreita a estreia na equipa da jornada.

De acordo com os dados do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – em 83 minutos, Mora acertou 15 em 18 passes, dois deles considerados «chave». Além disso, conseguiu 27 toques no esférico, sendo o golo fruto do único remate desferido.

Feitas as contas, Rodrigo Mora lidera na nota e está entre os melhores desta jornada da Liga. Da 15.ª ronda faltam ainda disputar três encontros: Benfica-Estoril, Vit. Guimarães-Nacional e o Estrela-Rio Ave.

Aclamado na última época, em especial durante o Euro sub-17 deste verão, Rodrigo Mora renovou com o FC Porto até 2027, contando com 11 partidas na equipa às ordens de Vítor Bruno.

Portanto, face à exibição na visita ao Moreirense (0-3), é caso para argumentar que este jovem médio já não é só um coqueluche – o preferido de muitos adeptos – mas sim um trunfo do novo FC Porto.