Na obrigação de vencer para acalmar a maré e manter em aberto a disputa pelo 3.º lugar, o FC Porto recebe o Moreirense na noite desta sexta-feira, no arranque da 32.ª jornada da Liga.

Para o regresso ao Dragão, Martín Anselmi não conta com o castigado Alan Varela, pelo que devolve Eustáquio ao meio-campo, apostando em Nehuén Pérez no trio defensivo. Na frente, o timoneiro dos portistas devolve Samu à titularidade, em detrimento de Deniz Gül.

No outro lado, o Moreirense continua sem contar com o treinador Bacci – ainda doente – nem com o castigado Benny, que acompanha os lesionados Liberato, Infande e Ofori.

Por isso, face ao empate com o Nacional, os viajados de Moreira de Cónegos apresentam duas alterações, com a titularidade de Dinis Pintos e Ivo Rodrigues, nos lugares de Gilberto Batista e Rúben Ismael, respetivamente.

O Moreirense ocupa o 10.º lugar e já garantiu a manutenção.

Onze do FC Porto: Cláudio Ramos; Zé Pedro, Nehuen Pérez e Marcano; João Mário, Eustáquio, Fábio Vieira e Moura; Pepê, Samu e Rodrigo Mora.

Suplentes do FC Porto: Samuel Portugal, Otávio, Zaidu, Namaso, André Franco, Tomás Pérez, Gül, Martim Fernandes e Gonçalo Borges.

Onze do Moreirense: Caio Secco, Dinis Pinto, Maracás, Marcelo e Frimpong; Sidnei Tavares e Ivo Rodrigues; Joel Romero, Alanzinho e Cedric; Yan Sousa.

Suplentes do Moreirense: Kewin Silva, Michel Santos, Asué, Antonisse, Buta, Pedro Santos, Afonso Almeida, Gilberto Batista e Schettine.

O FC Porto-Moreirense está agendado para as 20h30 desta sexta-feira e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.