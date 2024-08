O FC Porto foi multado em 2040 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, anunciou o organismo esta quarta-feira.

Em causa estão os atrasos dos dragões no início e reinício do jogo frente ao Gil Vicente, na 1.ª jornada da Liga.

Segundo informou o Conselho de Disciplina, a equipa orientada por Vítor Bruno demorou mais dois minutos na «saída dos balneários», o que levou a um atraso no apito inicial.

«A 2ª parte do jogo iniciou-se com 3 minutos de atraso, em virtude do atraso no regresso ao relvado, por parte da sociedade desportiva visitada FC Porto, não tendo sido apresentada, qualquer justificação, para o referido atraso», lê-se em comunicado.

O clube portista foi multado em 408 euros por cada minuto de atraso.