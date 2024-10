A pensar no jogo da Taça de Portugal com o Sintrense, o FC Porto regressou, esta quinta-feira, ao relvado do Olival. Desta feita, os comandados de Vítor Bruno disputaram um particular com o Arouca (2-0).

Nos dragões foram utilizados Cláudio Ramos, Francisco Moura, Zé Pedro, Nehuen Pérez, Otavio, Tiago Djaló, Zaidu, João Mário, Martim Fernandes, Wendell, Alan Varela, André Franco, Fábio Vieira, Nico González, Iván Jaime, Galeno, Pepê, Namaso, Gonçalo Borges, Domingos Andrade e Fran Navarro.

Os golos foram apontados pelo ponta de lança espanhol e por Martim Fernandes.

O boletim clínico dos portistas conta com Marcano, que realizou treino condicionado, e com Zaidu, que acumulou minutos. O lateral nigeriano realizou treino integrado condicionado.

Longe da Invicta permanecem os sete internacionais.

O FC Porto voltará a treinar esta sexta-feira, às 10h, no Olival.

O encontro com o Sintrense, a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Taça de Portugal, está agendado para a tarde de 20 de outubro (domingo, 17h), na Amadora.