Em dia de aniversário, o FC Porto prosseguiu a preparação do encontro com o Arouca, a contar para a sétima jornada da Liga. Este sábado, no Olival, Vítor Bruno não contou com quatro jogadores.

Fran Navarro recebeu indicações para gerir o esforço, enquanto Fábio Vieira evoluiu para treino integrado condicionado. Por sua vez, Zaidu realizou treino condicionado e Marcano prosseguiu o trabalho de ginásio e de tratamento.

Os dragões, segundos classificados na Liga, receberão o Arouca na tarde de domingo (18h). Um encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.