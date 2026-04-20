No regresso ao Olival após a vitória sobre o Tondela (2-0), Francesco Farioli voltou a contar com Nehuén Pérez. O defesa realizou treino integrado condicionado, enquanto Martim Fernandes fez treino condicionado. Em sentido contrário, Zaidu sofreu uma entorse no tornozelo direito e consta do boletim clínico.

Entre os lesionados continuam os avançados Luuk de Jong e Samu, ambos entregues ao ginásio e a sessões de tratamento.

Os azuis e brancos preparam a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, agendada para quarta-feira (20h45), no Dragão. O FC Porto está em desvantagem face à derrota em Alvalade (1-0).

Os comandados de Farioli voltam a treinar no Olival na manhã desta terça-feira e o treinador dos dragões antevê o “Clássico” pelas 12h45.