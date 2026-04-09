Na ressaca do empate caseiro com o Famalicão para a 28.ª jornada da Liga (2-2), Francesco Farioli aposta em Martim Fernandes, Thiago Silva, Pablo Rosario, Seko Fofana, Gabri Veiga, William Gomes e Borja Sainz de início, em detrimento de Alberto Costa, Jakub Kiwior, Alan Varela, Victor Froholdt, Rodrigo Mora, Pepê e Oskar Pietuszewski. De recordar que o extremo polaco não está inscrito na competição.

Quanto ao Nottingham Forest, Vítor Pereira manteve apenas o defesa Murillo e o médio Gibbs-With no “onze”, face ao triunfo sobre o Tottenham (3-0). O Nottingham continua na fuga à despromoção na Premier League.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Thiago Silva, Bednarek e Zaidu; Pablo Rosario, Fofana e Gabri Veiga; William Gomes, Moffi e Borja Sainz.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos e João Costa; Alberto Costa, Jakub Kiwior, Dominik Prpic, Francisco Moura, Tiago Silva, Alan Varela, Victor Froholdt, Rodrigo Mora, Pepê e Deniz Gül.

Onze do Nottingham: Ortega; Nicolás Domínguez, Zach Abbott, Murillo e Morato; McAtee, Yates e Gibbs-White; Bakwa, Ndoye e Chris Wood.

Suplentes do Nottingham: Sels; Williams, Sangaré, Hudson-Odoi, Igor Jesus, Lorenzo Lucca, Hutchinson, Milenkovic, Aina, Whitehall, Sinclair e Hanks.

Face ao “onze” apresentado em Nottingham, na derrota por 2-0 na terceira jornada da fase liga da Liga Europa, Farioli apenas mantém Diogo Costa, Bednarek, Rosario e Sainz. Este é o segundo jogo oficial entre estes emblemas e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.