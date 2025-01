Na tarde desta quinta-feira, à margem de um jogo entre antigos internacionais, no pavilhão recém-inaugurado da Cidade do Futebol, em Oeiras, Bruno Alves comentou o momento do FC Porto.

Para o antigo defesa, de 43 anos, os dragões merecem a confiança e a paciência dos adeptos, mesmo depois das derrotas na Taça de Portugal e na Taça da Liga.

«É necessário tempo. Os jogadores são responsáveis por trazer uma nova identidade. São quem tem de cumprir as ideias do presidente e do treinador.»

«É muito importante ter essa responsabilidade dentro de campo, de fazer um FC Porto campeão, com uma nova identidade e estrutura. Esperamos que seja feito com êxito», comentou, junto dos jornalistas.