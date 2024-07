No dia seguinte à goleada ao Al Arabi (4-0), o FC Porto fez dois treinos na Áustria esta quarta-feira, um de manhã e outro à tarde.

David Carmo continuou em gestão de esforço e o mesmo aconteceu com Otávio, embora o brasileiro, utilizado no jogo da véspera, tenha sido poupado apenas no treino da tarde. Zaidu trabalhou condicionado, Martim Fernandes evoluiu para treino integrado de forma condicionada e Marcano realizou apenas trabalho de ginásio e tratamento.

Diogo Costa, Wendell, Eustáquio, Francisco Conceição, Pepê e Evanilson continuam de fora, a gozar um período de férias, depois dos jogos com as respetivas seleções.

Vítor Bruno volta a orientar nova sessão de treino esta quinta-feira, às 09h30.