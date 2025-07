O FC Porto deverá anunciar brevemente as saídas do treinador Martín Anselmi e do jogador Iván Marcano, sabe o Maisfutebol.

O técnico está mesmo de saída dos azuis e brancos e irá dar lugar a Francesco Farioli. Os resultados na presente época não agradaram à direção do FC Porto e a saída foi uma decisão inevitável. No que toca a Iván Marcano, de 38 anos, não renovou contrato e tornou-se jogador livre no mercado.

De referir que, esta terça-feira, os azuis e brancos anunciaram o regresso de Fábio Vieira ao Arsenal.