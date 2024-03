A candidatura de Pinto da Costa divulgou esta quinta-feira três propostas para afinar as relações entre o FC Porto e os sócios e adeptos. A primeira medida prende-se com as casas do clube, tópico abordado frequentemente por André Villas-Boas.

De acordo com a informação disponibilizada no site «Todos Pelo Porto», as casas do FC Porto serão organizadas em diferentes tipologias, conforme a localização, dimensão, equipamentos e membros. Para a estrutura de Pinto da Costa, esta é a via ideal para esclarecer os benefícios atribuídos a cada coletividade.

Em simultâneo, o presidente dos dragões pretende «premiar os sócios mais ativos», aproximando-os do quotidiano do Olival e à estrutura do FC Porto, assim como concedendo prioridade na procura de bilhetes.

Por fim, a comunicação e marketing é o terceiro vértice deste dossier, com o projeto «Follow My Team» [«Segue a minha equipa»], um banco digital no qual os adeptos poderão, por exemplo, vender o próprio lugar cativo. De acordo com a informação disponibilizada, ao rentabilizar um lugar, o adepto conseguirá «saldo positivo no banco digital», enquanto abre vagas para outras pessoas assistirem aos jogos.

A pouco mais de um mês das eleições no FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa já reiterou a vontade de criar novas secções, como de futebol feminino, futsal e surf. Todavia, a secção «Formação e Scouting» continua por apresentar.

Os sócios do FC Porto vão a votos, no Estádio do Dragão, a 27 de abril. Além do presidente dos azuis e brancos, também André Villas-Boas e Nuno Lobo apresentaram candidaturas.