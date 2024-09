Na sequência do lançamento do Portal da Transparência, nesta terça-feira, o FC Porto esclareceu, no separador «Jogadores», as comissões envolvidas nas contratações e vendas deste verão.

Ainda que a maior parte das verbas fossem já conhecidas, esta iniciativa faz parte da concretização de uma das principais bandeiras da campanha de André Villas-Boas.

No total, os dragões pagaram 2,88 milhões de euros em comissões de intermediação de oito negócios.

Os parêntesis servem para indicar o valor variável por objetivos, sendo que, a concretizarem-se, os custos em questão poderão aumentar em 500 mil euros, para um total de 3,38 milhões de euros.

Consulte a lista, ao detalhe.

Contratações:

Samu Omorodion: 1 M€;

Fábio Vieira: 0,29 M€;

Vendas:

David Carmo: 0,52 M€ (+0,19 M€);

Francisco Conceição: 0,67 M€ (+0,29 M€);

João Marcelo: 0,15 M€ + 0,09 M€;

Fábio Cardoso: 0,1 M€;

Wendel Silva: 0,05 M€;

Braima Sambú: 0,01 M€ (+0,02 M€).