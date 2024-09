De olho no regresso ao campeonato, o FC Porto prosseguiu a preparação do encontro com o Farense na manhã desta quarta-feira, no Olival.

Ainda que tenham jogado na tarde desta terça-feira, pela seleção sub-21 de Espanha, Nico González e Samu Omorodion foram reintegrados no grupo às ordens de Vítor Bruno. Em simultâneo, o sérvio Marko Grujic também regressou dos compromissos internacionais.

Em viagem para a Invicta estão Vasco Sousa e Rodrigo Mora (sub-21), Gonçalo Ribeiro e Gonçalo Sousa (sub-19), Eustáquio (Canadá), Wendell (Brasil) e Deniz Gül (Suécia sub-21).

No boletim clínico dos dragões permanecem Marcano, Zaidu e Fábio Vieira. O defesa espanhol realizou trabalho de ginásio e tratamento, enquanto o lateral nigeriano fez treino condicionado. Quanto ao internacional português, permanece longe do relvado, realizando somente tratamento.

A turma de Vítor Bruno retomará a preparação da quinta jornada na tarde desta quinta-feira, pelas 17h, de novo no Olival.

No segundo lugar da Liga, igualado por Vitória de Guimarães, Famalicão e Santa Clara, o FC Porto está a três pontos do líder Sporting.

Na tarde deste domingo, às 15h30, os azuis e brancos receberão o Farense, lanterna vermelha, sem pontos.