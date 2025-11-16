A pensar na receção ao Sintrense para a Taça de Portugal, no sábado, o FC Porto voltou a treinar no Olival na manhã deste domingo. O treinador Francesco Farioli chamou o guarda-redes Antoni Nikolov (sub-19) e os “bês” Felipe Silva, João Teixeira, Kauê Rodrigues e Leonardo Vonić.

No boletim clínico continuam Jan Bednarek (tratamento), Nehuén Pérez (tratamento), Borja Sainz (tratamento) e Luuk de Jong (treino condicionado). Ao serviço das respetivas seleções continuam Diogo Costa, Martim Fernandes, Rodrigo Mora, Jakub Kiwior, Prpić, Zaidu, Pablo Rosario, Eustáquio, Victor Froholdt, Samu e Deniz Gül.

Os azuis e brancos voltam a treinar nesta segunda-feira no Olival. A receção ao Sintrense – do Campeonato de Portugal – está agendada para sábado (20h15).