A visita do FC Porto a Utrecht, nos Países Baixos, em novembro (1-1), ficou marcada por desacatados provocados pelos adeptos dos dragões na viagem para o estádio. Neste percurso, os adeptos danificaram oito autocarros. Em carta dirigida a André Villas-Boas, a presidente de Utrecht – Sharon Dijksma – exigiu o pagamento de 121.931,77 mil euros.

«Parece-me perfeitamente normal que os responsáveis ​​paguem pelos danos causados», escreveu Sharon Dijksma.

De acordo com a presidente de Utrecht, além de janelas partidas e assentos danificados, os adeptos do FC Porto também arrancaram equipamentos de ar condicionado, subiram ao tejadilho de um dos autocarros e fizeram explodir artefactos pirotécnicos durante a viagem para o estádio. De recordar que 73 adeptos de um autocarro foram detidos.

Desta forma, escreve Sharon Dijksma, caso o FC Porto não colabore na identificação dos restantes adeptos, então a presidente de Utrecht vai exigir que o clube pague a indemnização.