O céu «muito nublado» deixa dúvidas sobre a possibilidade de disputar o Nacional-FC Porto agendado para a tarde desta sexta-feira, em encontro da 17.ª jornada da Liga.

De acordo com os dados publicados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera nesta sexta-feira, a região do Funchal vai contar com «céu geralmente muito nublado, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca a partir do início da manhã».

Quanto ao vento, vai soprar de «fraco a moderado (dez a 25 km/h) de sul».

Por fim, a temperatura vai variar entre os 19 e os 18.ºC, numa tarde e noite sem avisos meteorológicos.

O encontro entre Nacional e FC Porto inaugura a 17.ª ronda do campeonato e é para seguir, ao minuto, a partir das 18h, no Maisfutebol.