Pinto da Costa deu à TVI a primeira grande entrevista após perder as eleições à presidência do FC Porto.

Entre vários assuntos, o antigo dirigente dos dragões falou sobre o contrato que fez com Pepe na véspera das eleições, algo que anunciou na altura, mas que acabou por não se concretizar aquando da vitória de André Villas-Boas.

«Eu tenho um contrato assinado pelo Sérgio Conceição e pelo Pepe para jogarem e treinarem este ano (2024/25)», começou por dizer Pinto da Costa, na primeira parte da entrevista, transmitida este domingo.

No entanto, apesar de ter anunciado essa renovação em abril, o contrato ainda era algo confidencial. Questionado sobre isso, Pinto da Costa, de 86 anos, respondeu com sinceridade: «Tenho uma cópia do contrato e tenho o Pepe duplicado. Tenho fotografias dele a assinar».

Após a entrevista, a TVI teve acesso às fotografias do momento em que Pepe renovou contrato antes das eleições e ao próprio contrato. Ao longo das alíneas, é possível ler-se várias variantes da renovação, entre elas o ordenado que o ex-capitão iria receber, uma remuneração mensal líquida de 129.583,00 euros (cento e vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e três euros).

Por fim, Pinto da Costa revelou um acordo que o defesa central fez com o então presidente, algo que acabou mesmo por cumprir após a participação no Euro 2024.

«Ele (Pepe) disse-me o seguinte: “Se o Presidente ganhar as eleições eu meto o contrato e jogo. Se não ganhar eu acabo a carreira”».