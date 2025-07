O FC Porto recorreu às redes sociais, na manhã desta quinta-feira, para reagir à morte de Diogo Jota e André Silva, irmãos que perderam a vida na sequência de um acidente em Zamora.

«O Futebol Clube do Porto está de luto. É com choque e profundo pesar que enviamos as sentidas condolências à família e amigos do Diogo Jota e irmão André Silva, que também foi nosso atleta nos escalões de formação. Descansem em paz.»

As autoridades da região de Zamora confirmaram, às 7h16 desta quinta-feira, o óbito de Diogo Jota e André Silva.