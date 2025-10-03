Poucas horas depois do triunfo sobre o Estrela Vermelha na segunda ronda da fase liga da Liga Europa, o FC Porto regressou ao Olival para preparar a receção ao Benfica. Na manhã desta sexta-feira, Francesco Farioli não contou com o lesionado Nehuén Pérez, nem com De Jong, que realizou trabalho de ginásio.

Os líderes isolados e invictos da Liga regressam ao Olival na manhã de sábado, antes da antevisão de Farioli, agendada para as 16 horas.

O FC Porto recebe o Benfica (3.º) no domingo (21h15), depois do Sporting-Sp. Braga (19h15).

