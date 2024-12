Depois do triunfo europeu sobre o Midtjyland, o FC Porto arrancou, esta sexta-feira, a preparação do jogo com o Estrela da Amadora, a contar para a 14.ª jornada da Liga.

Vítor Bruno não contou com João Mário, Iván Marcano e Marko Grujic. O lateral e o médio fizeram tratamento, enquanto o defesa central realizou treino integrado condicionado.

Os dragões regressam ao Olival na manhã deste sábado, pelas 10h30. O FC Porto recebe o Estrela da Amadora na segunda-feira (20h15).