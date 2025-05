O FC Porto regressou esta terça-feira aos treinos, no Olival, de modo a começar a preparação para o Mundial de Clubes.

Nove jogadores da equipa B estiveram às ordens de Martín Anselmi. A saber: Gabriel Brás, Luís Gomes, Dinis Rodrigues, Kaio Henrique, Domingos Andrade, André Oliveira, Gil Martins, Tiago Andrade e Brayan Caicedo.

De acordo com o clube, João Teixeira, outro jogador da formação secundária que vai treinar com a equipa principal, esteve ausente da sessão, com autorização do clube, mas já treina nesta quarta-feira.

Marko Grujić é a única baixa e continua entregue ao departamento médico.

De recordar que o plantel dos dragões gozaram de um curto período de férias, de pouco mais de uma semana. A equipa não treinava desde 16 de maio. A última sessão havia sido na véspera do final do campeonato, sendo que o último jogo foi com o Nacional (3-0).