O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, que o contrato com a Ithaka, empresa responsável pela exploração comercial do Estádio do Dragão, foi renegociado.

Em comunicado, os dragões recordam que o anterior acordo – rubricado a 18 de abril pela administração de Jorge Nuno Pinto da Costa – contempla uma parceria de 25 anos, cláusula que permanece intacta.

Esse acordo previa «a cedência de 30 por cento dos direitos económicos de uma sociedade em fase de construção, a Porto Stadco – através de uma cisão com a Porto Comercial – envolve as receitas e custos de exploração associados à bilhética, ao “corporate hospitality”, aos “naming rights” e outros contratos de “sponsorship” associados ao estádio, ao Museu, às visitas e à organização de eventos não desportivos».

Ora, a renegociação permitiu à administração de Villas-Boas manter a percentagem na Porto Stadco (70 por cento) e aumentar – até 35 milhões de euros – o montante a receber pela venda da participação na empresa, num negócio que poderá atingir os 100 milhões de euros.

Caso o FC Porto vendesse a sua parte na Porto Stadco no imediato, o valor seria de 50 milhões de euros.

«A adenda contempla ainda uma opção de recompra da participação social cedida à Ithaka no final do 10.º e 15.º anos do contrato, podendo o FC Porto recuperar a totalidade dos direitos económicos da Porto Stadco nesses dois momentos», lê-se no comunicado publicado esta quinta-feira.

Em simultâneo, o FC Porto criará uma empresa, que deterá, enquanto único ativo, a totalidade da participação social na Porto Stadco. Depois, refere o comunicado, serão emitidas obrigações junto de investidores institucionais.

«Na mesma renegociação ficou ainda fixada a possibilidade de o FC Porto emitir dívida com base nos 70 por cento dos direitos económicos da Porto Stadco que continuará a deter. (…) [Após os 25 anos de parceria] O FC Porto recuperará 100 por cento dos direitos económicos do Estádio do Dragão. Espera-se que a parceria tenha início no arranque da próxima temporada», conclui a administração de Villas-Boas no referido em comunicado.