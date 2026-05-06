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Há 2h e 5min
FC Porto: Rosario operado à mão esquerda, Farioli chama três «bês»
Novo campeão nacional regressou ao Olival nesta quarta-feira
Novo campeão nacional regressou ao Olival nesta quarta-feira
O FC Porto regressou ao Olival nesta quarta-feira, tendo em vista a visita ao AVS no domingo (18h), na 33.ª e penúltima jornada da Liga. O boletim clínico conta com Nehuén Pérez (treino integrado condicionado), De Jong e Samu (tratamento e ginásio).
Quanto a Pablo Rosario, o médio realizou trabalho de ginásio depois de ser submetido a uma intervenção cirúrgica programada por fratura na mão esquerda. Em todo o caso, o internacional pela República Dominicana continua disponível para os últimos jogos da época.
De resto, Francesco Farioli chamou o médio Tiago Silva e os avançados Tiago Andrade e André Miranda, e não contou com Oskar Pietuszewski, que está na Polónia a concluir estudos.
O FC Porto regressa ao Olival na manhã desta quinta-feira.
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TAGS: FC Porto Porto Liga Pablo Rosario
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