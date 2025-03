O FC Porto elevou o montante global inicial do empréstimo obrigacionista em curso de 30 para 50 milhões de euros, segundo a adenda ao prospeto enviada esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em comunicado, os dragões indicam que decidiram «aumentar o número máximo de obrigações para até 10.000.000» e, dessa forma, ampliar «para até 50 milhões» o valor da operação financeira inerente ao período entre 2025 e 2028.

O montante podia ser incrementado até esta terça-feira por opção da SAD portista, quando o período de subscrição destinado ao público em geral, que começou a 17 de março, se alarga até às 15h de sexta-feira.

A 12 de março, o FC Porto divulgou a emissão de outro empréstimo obrigacionista, estabelecendo um preço de subscrição por obrigação de 5 euros, um investimento mínimo de 2500 euros, correspondente a 500 obrigações, e uma taxa de juro de 5,50 por cento.

Nas ofertas públicas de trocas, cada obrigação associada à emissão de 2022-2025, cujo reembolso está agendado para 13 de abril, existe uma taxa de juro fixa de 5,25 por cento ao ano.

Segundo o relatório e contas do primeiro semestre do atual exercício, a FC Porto SAD apresentava quatro empréstimos obrigacionistas em curso a 31 de dezembro de 2024, com durações entre 2022 e 2025, 2023 e 2026, 2024 e 2027 ou 2024 e 2049.