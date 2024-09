O FC Porto desvendou, na tarde desta terça-feira, o Portal da Transparência, uma das bandeiras de André Villas-Boas durante a campanha para as eleições na presidência dos dragões.

De acordo com este portal, a nova administração da SAD reduziu o salário anual fixo total para 486,5 mil euros – em vigência no mandato 2024-2027 – quando o anterior executivo totalizava 2.023.000 euros em vencimentos fixos.

Entre os novos gestores, José Pedro Pereira da Costa, responsável pelas finanças, irá auferir o salário mais elevado (350 mil euros). Segue-se Carlos Gomes da Silva (80,5 mil euros).

Uma vez que o organograma foi renovado, o Conselho de Administração encabeçado por Villas-Boas é menos numeroso, face ao anterior.

Importa recordar a lista de vencimentos fixos do conselho de administração liderado por Jorge Nuno Pinto da Costa em 2022/23: Pinto da Costa (672 mil euros), Adelino Caldeira (381,5 mil euros), Fernando Gomes (381,5 mil euros), Luís Gonçalves (294 mil euros) e Vítor Baía (294 mil euros).

Regressando ao presente, as remunerações variáveis serão analisadas de forma anual e plurianual, ainda que limitadas a 60 por cento do valor da remuneração fixa.

A propósito do lançamento deste Portal da Transparência, o FC Porto esclareceu que os elementos do Conselho de Administração abdicaram do pagamento de remunerações variáveis no presente mandato.

Ora, em 2022/23, este tipo de remunerações totalizou 1,6 milhões de euros, distribuídos por Pinto da Costa (480 mil euros), Adelino Caldeira, Fernando Gomes, Luís Gonçalves e Vítor Baía, cada com 280 mil euros.

Consulte, ao detalhe, os vencimentos divulgados no Portal da Transparência do FC Porto.

Conselho de Administração

Remuneração fixa

André Villas-Boas (presidente): sem remuneração, uma vez que abdicou.

José Pedro Pereira da Costa (vogal com pelouro financeiro): 22 mil euros (14 meses).

Remuneração variável

Os membros executivos informaram que abdicam desta verba no quadriénio 2024-2027.

Membros não executivos

Carlos Gomes da Silva (vice-presidente): 5750 euros (14 meses).

Ana Tavares Lehmann e Maria do Rosário Alves Moreira (vogais): 2 mil euros (14 meses).

Outros benefícios

Direito ao valor pago pelo seguro de caução em cumprimento do Código das Sociedades Comerciais.

O presidente e vice-presidente, assim como os administradores executivos, beneficiam de seguro de saúde, telemóvel e viatura de serviço.

Ao administrador José Pedro Pereira da Costa, em virtude da sua residência se situar fora da área da sede da SAD, será atribuído um subsídio a título de despesas de alojamento no montante de 3500 euros (pago 12 vezes ao ano).

Assembleia Geral (AG)

António Tavares (presidente): cinco mil euros por cada AG realizada.

Jorge Basto (secretário): 2500 euros por cada AG realizada.

Conselho Fiscal

Angelino Ferreira (presidente): mil mensais (12 meses).

Afonso dos Santos e Maria Maia Gomes (vogais): 500 euros mensais (12 meses).