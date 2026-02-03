Na ressaca da derrota em Rio Maior com o Casa Pia (2-1), a primeira no campeonato, o FC Porto regressou ao Olival na manhã desta terça-feira e já contou com o médio Seko Fofana integrado.

Tendo em vista a receção ao Sporting na segunda-feira, Francesco Farioli não contou com Nehuén Pérez e de Luuk de Jong – «ambos em regime de tratamento e trabalho de ginásio» – nem com Martim Fernandes, que realizou trabalho de recuperação e «tratamento a uma fascite plantar». De recordar que o lateral saiu ao intervalo do jogo em Rio Maior.

Face a estas ausências, o treinador do FC Porto chamou o central Gabriel Brás e o lateral direito Dinis Rodrigues, dupla proveniente da equipa B.

Os dragões retomam os trabalhos no Olival na manhã de quinta-feira. O clássico com o Sporting, a contar para a 21.ª jornada da Liga, está agendado para segunda-feira (20h45) e vai contar com casa lotada. Os azuis e brancos lideram o campeonato com 55 pontos, quatro de vantagem sobre os leões.