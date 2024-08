O FC Porto ainda não apresentou qualquer reforço para a nova temporada, mas Vítor Bruno garante que os azuis e brancos têm alvos bem definidos. Ainda assim, para o novo treinador dos dragões é mais importante manter os jogadores do plantel, do que ir ao mercado em busca de caras novas.

«Não perder ninguém é uma mais-valia. Enquanto a atitude diária for aquela que eu acho que tem de ser a mais correta, estiver espelhada no campo, eu acho que é melhor manter o que temos. Qualquer operação de mercado, pela dose de risco que envolve, pode ser um tiro no escuro. Apesar de termos confiança na administração e de termos alvos muito bem identificados – a qualquer momento pode sair alguém - sempre segundo uma seleção e um escrutínio demasiado detalhado até pelas dificuldades financeiras, que são conhecidas. Se mantivermos toda a gente, para mim perfeito, não faço questão de ir buscar ninguém», vincou o técnico portista, na antevisão ao jogo da Supertaça, com o Sporting.

O encontro com os leões está marcado para este sábado, às 20h15, em Aveiro, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.