Samu terminou a época a 9 de fevereiro, no Dragão, na primeira parte do clássico com o Sporting para o campeonato (1-1). O avançado espanhol sofreu uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e saiu ao intervalo. Desde então, o FC Porto fez 19 jogos e 29 golos, totalizando três derrotas, quatro empates e 12 vitórias.

Na ausência do ponta de lança, William Gomes e Froholdt evidenciaram-se com cinco golos. O extremo brasileiro, muitas vezes aposta a partir do banco, faturou contra Arouca, Moreirense, Estugarda, Sp. Braga e Nottingham. Por sua vez, Froholdt – titularíssimo e o melhor jogador da Liga – marcou contra Rio Ave, Benfica, Estugarda, Estoril e Tondela. Em simultâneo, o jovem dinamarquês assinou três assistências nesse período.

De resto, Deniz Gül e Oskar Pietuszewski marcaram três golos, seguidos por Bednarek, Moffi, Seko Fofana e Gabri Veiga (dois golos), e por Rodrigo Mora, Alberto Costa e Pepê, trio que marcou por uma vez desde 9 de fevereiro.

Feitas as contas aos goleados portistas em 2025/26, Samu terminou no topo com 20 golos, seguido por William Gomes (13) e Froholdt (oito). De notar que o médio nórdico acumulou o máximo de jogos no plantel (51).

O FC Porto não se sagrava campeão desde 2022 e, nesta época, arrecadou o 31.º título, com 88 pontos.