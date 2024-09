Na manhã desta terça-feira, o FC Porto mostrou-se solidário com as populações que lidam com incêndios em Portugal Continental. Numa nota publicada no site, os dragões mostraram-se disponíveis para colaborar com as autoridades.

«O Futebol Clube do Porto está solidário com a população afetada pelos incêndios que têm vindo a afetar as zonas Norte e Centro do país, particularmente o distrito de Aveiro e os concelhos de Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga, onde os bombeiros portugueses continuam a demonstrar uma coragem sem limite no combate às chamas que devastam a região.»

«Num momento tão complicado para tanta gente, o Clube tem acompanhado a situação com muita consternação e mostra-se disponível para auxiliar quem mais necessita. Aos heróis no combate às chamas, o Futebol Clube do Porto envia uma mensagem de força e um agradecimento pela bravura», lê-se.

Na madrugada desta terça-feira, pelo menos 27 incêndios continuavam ativos no continente, tendo causado quatro mortos e pelo menos 40 feridos.

Mais de cinco mil operacionais combatiam, esta madrugada, 107 focos ativos, apoiados por mais de 1500 veículos.

Com vários incêndios em curso e com previsões meteorológicas muito desfavoráveis ao combate, Portugal pediu ajuda à União Europeia, ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, tendo sido anunciado um reforço de meios vindos de Espanha, França, Grécia e Itália, dois aviões de cada país.

O Governo alargou até quinta-feira a situação de alerta devido ao risco de incêndios e anunciou a criação de uma equipa multidisciplinar para lidar com as consequências dos incêndios dos últimos dias, com sede em Aveiro.