No regresso ao Olival após a folga, o FC Porto aponta baterias à segunda mão dos “oitavos” da Liga Europa. Os azuis e brancos estão em vantagem na eliminatória, graças ao triunfo em Estugarda.

No boletim clínico constam os nomes de Samu (tratamento), Nehuén Pérez (treino condicionado) e de De Jong (tratamento e ginásio). Por sua vez, Thiago Silva – de luto pela morte da mãe – optou por regressar a Portugal e reintegrar o plantel às ordens de Francesco Farioli, que contou com os «bês» António Ribeiro, Luís Gomes, Tiago Andrade e Gonçalo Sousa.

Os dragões regressam ao Olival às 10h30 desta quarta-feira, com o arranque dos trabalhos a serem abertos à comunicação social. Mais tarde, pelas 12h45, Francesco Farioli e um jogador vão antever a receção ao Estugarda.

O FC Porto lidera a Liga com sete pontos de vantagem sobre Sporting e Benfica. As decisões na Liga Europa estão agendadas para quinta-feira (20h).