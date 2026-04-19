No regresso ao Dragão e à Liga, Francesco Farioli promove nova revolução face ao “onze” apresentado na Liga Europa. Para a receção ao Tondela, o treinador do FC Porto mantém Diogo Costa, Alberto Costa, Bednarek e Zaidu de início, promovendo a titularidade de Rodrigo Mora.

Nos “Beirões”, Gonçalo Feio visita o líder do campeonato apostado em contra-atacar, pelo que delineou um “onze” em 5-4-1, relegando Hugo Félix e Bebeto para o banco, e promovendo a titularidade de Medina e Tiago Manso. Em simultâneo, Rony Lopes continua a atuar como “falso nove”.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Zaidu; Rodrigo Mora, Varela e Froholdt; Pepê, Gül e Pietuszewski.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Thiago Silva, William Gomes, Gabri Veiga, Rosario, Borja Sainz, Moffi, Fofana e Francisco Moura.

Onze do Tondela: Bernardo Fontes, Tiago Manso, Christian Marques, João Silva, Medina e Rodrigo Conceição; Ouattara Moudjatovic, Joe Hodge, Juan Rodríguez e Pedro Maranhão; Rony Lopes.

Suplentes do Tondela: Cañizares, Bebeto, João Afonso, Hélder Tavares, Sithole, Heide, Maviram, Hugo Félix e Aïko.

No rescaldo do dérbi entre Sporting e Benfica, o FC Porto (1.º) entra em cena na 30.ª jornada do campeonato, a partir das 20h30 deste domingo, numa partida para acompanhar no Maisfutebol.